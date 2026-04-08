の実写版「ONE PIECE」シーズン3が、2027年に世界配信されることが発表された。アラバスタ王国の砂漠をイメージしたタイトルロゴの映像には、シーズンタイトルとして「ONE PIECE: The Battle of Alabasta（原題）」と記されている。 シーズン3では、原作で屈指の人気を誇る「アラバスタ編」の後半が展開される。あらすじは、以下の通りだ。 「主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王