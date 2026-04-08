全国のお菓子売り場に4月13日、たまごっちと一緒に“推し活”を楽しめちゃうアイテムが登場します。/㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと〜じょ〜🎊✨＼#たまごっち のプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品!. お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117928628000