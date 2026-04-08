ドジャースの大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に先制適時打を放ち、３打数１安打１打点、２四球だった。打率２割８分６厘。チームは４―１で勝って５連勝。相手先発は右腕ガウスマン。２試合に登板して白星こそ挙げていないが、１２イニングで被安打３、無四球、２１奪三振、防御率０・７５、ＷＨＩＰ（１イニングあたりに許した走者数）０・