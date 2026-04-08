３月にプレデビューしたばかりの５人組ボーイズグループ「ＶＩＢＹ」（バイビー）が、高校生向けの新プロテインブランド「ＡＩＺＵ」ブランドアンバサダーに就任したと８日、発表された。同グループにとって、初のブランドアンバサダー就任となる。ＡＩＺＵは「カラダに『みなぎる』、気分が『アガる』、青春の記憶に『つながる』３つの合図」がコンセプト。全員１０代で平均年齢１７・２歳の日本人５人（ＩＯ、ＲＥＮＫＩ、Ａ