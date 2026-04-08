おしゃれなカフェのモーニングやランチで見かけることが多い「クロックムッシュ」。Instagramではそんなクロックムッシュ風のメニューをロールパンで作れる、お手軽レシピが話題を呼んでいます。4つの材料で作れる「クロックムッシュ」風メニュー ※画像は「ニッポンハム【公式】お役立ちレシピ」(@nipponham_official.recipe)より引用レシピを投稿したのは、ハムやソーセージなどお肉系の商品で人気のニッポンハム。まずはロール