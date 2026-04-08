BTSが南米ツアーの公演回数を追加した。BTSは4月8日午前、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、10月に開催される南米ツアーのうち、ペルー・リマ、チリ・サンティアゴ、アルゼンチン・ブエノスアイレス公演をそれぞれ1回ずつ追加すると発表した。【画像】「暴言？間違いだとは…」JUNG KOOK、“飲酒ライブ”騒動に言及これにより「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」は、全34都市・計85公演に拡大される。BTS