日本で急逝した台湾女優バービィー・スー（徐熙媛）さんの妹であり、韓国歌手ク・ジュンヨプの義妹であるシュー・シーディーが、姉の死去から約1年を経て芸能活動に復帰した。4月8日、台湾メディア『ETtoday』によると、シュー・シーディーは活動中断前まで司会を務めていた番組『Dee Girls Talk（小姐不熙娣）』に再びMCとして出演した。【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿シュー・シーディーとバービィ