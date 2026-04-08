丼ぶりと京風うどんのチェーンなか卯は、丼ぶりと京風うどんの「なか卯」にて、春の味覚である菜の花を使用した「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を4月15日（水）11時より販売開始する。価格は430円（税込）から。全国446店舗（4月8日時点）で展開予定。「菜の花の親子丼」は、なか卯定番のふわとろ食感の親子丼に、菜の花のからし和えを合わせた春限定メニュー。2024年販売時より菜の花を約1.5倍に増量し、より季節