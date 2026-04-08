K-POP界で唯一無二の存在感を放ち続けてきたファサが、再び新たな一歩を踏み出す。これまで大胆なステージングと圧倒的なカリスマ性で、既存のアイドル像を塗り替えてきたファサ。【画像】“公然わいせつ罪”で告発…ファサの過激ダンスだが、4月9日にリリースする新曲『So Cute』のコンセプトティザーからは、これまでとは少し異なる落ち着いた空気が漂っている。ファサは2014年、MAMAMOOのメンバーとしてデビュー。圧倒的な歌唱