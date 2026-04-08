【機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト09 デスティニーガンダムSpecII】 4月第4週 発売予定 価格：1回500円 バンダイは、カプセルトイ「機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト09 デスティニーガンダムSpecII」を4月第4週より展開を開始する。価格は1回500円。 本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場したモビルスーツ「デスティニーガンダムS