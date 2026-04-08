高松市役所 高松市は8日、環境総務課の業務で8人分のメールアドレスを表示させる誤送信があったと発表しました。 大型小売店の事業者が2025年度に店頭で回収した資源ごみの量を調査するため、7日午後、各事業者に調査依頼のメールを送信しました。しかし本来BCCで送信すべきところ、各担当者のメールアドレスが表示されるTo形式で送信したということです。 高松市は関係者に謝罪し、メールの削