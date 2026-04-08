今年（2026年）8月に行われるまんが甲子園の、今年の予選テーマが発表されました。今年で35回目を迎えるまんが甲子園。今年の予選テーマは「国宝級」と「アップデート」で、参加校はどちらか1つを選ぶことができます。応募の締め切りは6月11日で、審査会は19日に行われ、本選大会に出場する全国30校と海外3校のあわせて33校を決定します。まんが甲子園では、去年類似作品があるとして最優秀賞が取り消されため、