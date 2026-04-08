8年ぶりの観戦。観客層の変化に驚き！鈴鹿サーキットで日本グランプリを見てきました。前回行ったのは2018年なので、8年ぶりになります。つまり僕はモータースポーツにさほど興味があるわけではないのですが、F1と言えばモータースポーツの最高峰。今の状況を見ておきたいという気持ちもあり、5年ぶりに復帰したホンダの協力もあって、観戦することができました。といっても、レースの結果はさまざまなメディアで報じられているの