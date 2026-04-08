マツダ車ファンが特別な感情を抱く2023年9月、マツダから実に11年ぶりとなるロータリーエンジン搭載車が誕生した。今回改めてドライブした『MX-30ロータリーEV』がそれだ。【画像】ロータリーエンジン搭載のコンパクトSUV！『マツダMX-30』とPHEVの電動車『マツダCX-60』全26枚MX-30シリーズにはそれ以前から、MHEV（マイルドハイブリッド）やBEV（バッテリーEV）がラインナップされていたが、後者は2025年3月末をもって生産を終