ホルムズ海峡内側のペルシャ湾内に取り残されている日本関係の船舶42隻について、国内の海運会社が加盟する日本船主協会は、具体的にどうすれば安全に湾外に出られるのかまだ確たる情報がなく、これまで通り危険な状況に変わりはないとしています。今後、国土交通省とも連携し、停戦が確認できれば、各社に情報提供するということです。