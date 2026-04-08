社民党の福島瑞穂新党首の就任会見で、司会にコメントをさえぎられた大椿裕子元参院議員が怒りの表情で途中退席した。党首選の勝者と候補者がバチバチする現場に、ラサール石井参院議員は複雑な表情を浮かべ黙り込んでいた。コメントさえぎられた大椿氏が抗議6日に行われた社民党・福島瑞穂新党首の会見。まだ続いていたが、大椿裕子元参院議員が怒りの表情を浮かべ退席した。会見には党首選挙で勝利した福島党首の他に、敗れた大