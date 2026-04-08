1981年のソロデビューから今月4月21日で45周年を迎える原 由子が、その節目を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を開催。3月31日、4月1日の京都・ロームシアター京都 メインホール、4月6日、7日の神奈川・鎌倉芸術館 大ホールと、桜舞う2つの古都で4公演を実施した。ライブビューイングも実施され全国約1万5000席が完売した最終公演（鎌倉芸術館公演）のオフィ