取材に応じる男子テニスの錦織圭＝フロリダ州ブラデントン（共同）【ニューヨーク共同】男子テニスの元世界ランキング4位で36歳の錦織圭（ユニクロ）が7日、米フロリダ州で行われた下部ツアー大会のサラソタ・オープン出場後に取材に応じ、同大会限りでの引退が一部で報じられていたことについて「人から引退すると聞くのは不思議な感じ。それだけ注目されているのはありがたい」と心境を述べた。既に自身の交流サイト（SNS）で