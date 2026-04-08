8日、ソウル市内で講演する石破前首相（共同）【ソウル共同】石破茂前首相は8日午前、ソウルでシンクタンク峨山政策研究院が主催するシンポジウムで基調講演した。核兵器やミサイル開発を進める北朝鮮に対抗するため「日米韓の連携が強化されなければならない」と訴えた。「核戦争のない世界を実現するために、核抑止力を真剣に考えていかねばならない」とも述べた。シンポジウムに出席した後、韓国大統領府で李在明大統領と会