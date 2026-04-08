東京・世田谷区の砧公園でまた倒木がありました。砧公園では3月から倒木が相次ぎ、これで4回目です。また埼玉県内でも木が倒れているのが見つかりました。7日午後9時半過ぎ世田谷区の砧公園でコナラの木など（高さ20メートルと18メートル）3本が倒れました。この倒木によるけが人はいませんでした。公園を散歩する男性：やっぱり不安ですよね。自分で散歩していても。砧公園では先月、倒木で女性がけがをしたほか今月も桜の木が倒