「すごい瞬間を捉えた。神の使いが、本当に降りてきた。息をのむ美しさ」【写真】こっちもすごい！神社でじゃれ合う2匹のキツネそんなコメントが添えられた写真が、話題になっています。。写っているのは、宮城県白石市福岡八宮にある「宮城蔵王キツネ村」内の御金稲荷神社（おこんいなりじんじゃ）。日本で唯一のキツネ専門の動物園として知られる「宮城蔵王キツネ村」の敷地内に鎮座する稲荷神社です。多くのキ