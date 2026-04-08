ラーメンの香りがする植物がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こちらが「ラーメンの香り」の正体です「京都に桜を見に行ったら、ずっとラーメンの香りがしていると思っていたのですが、やっと正体が分かりました。神社によく植えられているこの植物でした。すごい粉末スープの香り…なぜ…。」と自身の体験を紹介したのはスイーツアンバサダーのナンシさん（@nanshisweets）。なぜ植物からラーメンの香りが…ナンシさんの投