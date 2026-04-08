食品・日用品にも使える株主優待銘柄株主優待の中でも、最も実用性が高いのがスーパー・食料品関連の銘柄です。理由はシンプルで、日々の生活に欠かせない「食費」や「日用品」に直接使えるからです。外食やカフェと違い、利用頻度が高いため、優待の価値を最大限に活かしやすいのが特徴です。特に最近は食品価格や日用品の値上げが続いており、家計への影響が大きくなっています。こうした環境下では、優待を活用することで実質的