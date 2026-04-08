アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）の発売を記念し、東京メトロとコラボレーションした「東京メトロデジタルラリー」の実施が発表された。 参考：乃木坂46川崎桜、クロワッサンをペロリ！1st写真集『エチュード』先行カットが公開 同写真集は五期生・川崎桜にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮