“公認不倫”という奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス、ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）。W主演の菅井友香さん、入山法子さんにインタビュー。お互いの印象からドラマ見どころや役作り、連続ドラマ初監督となる沢村一樹さんの現場での“監督ぶり”について聞いた。【動画】不倫男の妻からの提案「夫と浮気し続けてくれませんか」“公認不倫”の裏側の女性たちの思い――まずは、セ