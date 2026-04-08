C&Kが、新曲「TO BE」を4月15日に配信リリース。ジャケットとあわせて新ビジュアルが公開された。 （関連：Foo Fighters、Guns N' Roses、レッチリ、C&K……怪我を乗り越えた伝説のライブピンチをチャンスに変えるアイデアと情熱） 本作のタイトル「TO BE」は“渡米”と読み、〈渡米したい〉という歌詞のフレーズが印象的な楽曲でありながら、その言葉自体に明確な意味は持たせず、リズムや響きそのも