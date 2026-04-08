Photo: 小暮ひさのり なんだ、普通じゃーん。これが封を開けたときの最初の感想。そう、普通なのです。世の中には多種多様なモバイルバッテリーがありますが、現在はその進化の過渡期。昨今よく聞く「燃えた」というモバイルバッテリーのトラブルに対応すべく、多くのメーカーが素材の見直しへ、安全性重視モデルと舵を切りつつあります。バッファローもまた、半個体のモバイルバッテリー「B