トランプ大統領が2週間のイラン攻撃停止に合意すると発表したことを受け、原油価格が急落し、株価は大幅上昇するなど、マーケットも大きく反応しました。原油価格の主要指標であるWTI原油の先物価格は、攻撃停止合意の発表を受けて急落しました。一時は1バレル＝117ドルまで上昇していましたが、発表後は1バレル＝100ドルを下回り、一時、91ドル台まで下げる場面もありました。一方、東京株式市場では日経平均株価が大幅に上昇し、