8日午前、名古屋市瑞穂区のマンションで火事があり、現在も消火活動が行われています。火事があったのは、名古屋市瑞穂区豊岡通の集合住宅で、午前11時15分ごろ、「建物6階から黒煙が出ている」と、目撃者から119番通報がありました。現在も、消火活動が続けられています。これまでに、けが人や逃げ遅れの情報は入っていません。