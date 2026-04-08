未来のＪＡＰＡＮを担う２６人 ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、オーストラリア遠征中のＵ２３日本代表の第２戦、４月８日（水）に行われるオーストラリア・ストックマン戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。 チームを率いるエディー・ジョーンズＨＣが「アタッキングゲームに徹したことを嬉しく思います。たくさんミスもありましたが、それ