タレントの鈴木奈々（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。「マジで毎日着てる！」という、ユニクロアイテムを明かした。【写真】「マジで毎日着てる！」お気に入りのユニクロ品を取り入れた鈴木奈々の私服コーデ鈴木は「今日もユニクロのミニＴです」と話し、ミニTシャツにジーンズを合わせたこの日のコーディネートを紹介。「マジで毎日着てる！お値段も1500円でありがたい」とリーズナブルな価格に感謝しつつ、「白黒グ