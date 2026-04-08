人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスチューム姿のお花見ショットを披露した。「もてぎの桜と記念にコスチュームで桜と撮影できるなんて！」と満開の桜をバックにしたセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。「今年お花見出来なかったからサーキットで桜満喫できて良かったです満開だったよー！」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「桜と