株式会社セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』と『ウマ娘 プリティーダービー』のコラボレーションイベントを9日より開催する。【画像】渋いビジュアルに激変（笑）『頭文字D』顔のスぺ・テイオーたちコラボレーションイベントでは『ウマ娘 プリティーダービー』より、「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」をモチーフにしたアイテムが多数