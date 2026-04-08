お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。前日に放送されたラジオ番組を絶賛した。太田は、まずタレントの松本明子が左足首骨折を骨折する前日の1日に会ったと明かしたうえで、「高田（文夫）先生が“本宮さんと（松本の）還暦祝いで特番でやるから。そんなこと初めてだぞ”と喜んでたんだよ。（松本の入院で番組）どうするんだろうって思ってたわ