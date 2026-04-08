入室したら、ドアをきちんと閉める柴犬に、SNSでは絶賛の声があがっている。【映像】ドアを閉めて、しっぽフリフリしながらドヤ顔で見つめてくる様子夜7時ごろ。玄関でくつろいでいた柴犬の茶々丸くん（10歳）を呼ぶと、トコトコと、こちらへ。そして、開いていたドアを、自分で、ぴたりと閉めてくれた。実はこの行動、2年ほど前、飼い主（@pekotaro930）がドアを指さして「閉めて」と声をかけたと