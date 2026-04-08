吉野家は、牛丼に台湾の定番料理である魯肉（ルーロー）を組み合わせた新商品「魯肉牛丼」を、4月9日午前11時から全国店舗で販売開始する。牛肉と豚バラ肉のうまみを重ねた新たな一杯で、店内価格は並盛660円と手に取りやすい価格帯に設定されている。【写真】価格表「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」店内＆テイクアウト価格「魯肉牛丼」は、八角や五香粉がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼