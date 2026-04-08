お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。ベテラン芸人の食レポについて語った。同番組VTRには、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた、元フィギュアスケーターの高橋成美さんが出演。茨城県ひたちなか市の漁港を訪れ、所属事務所である松竹芸能の養成所で教わったという、ロケのテクニックを披露した。そして「一番好き