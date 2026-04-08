【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】SC先導中なのに「すっごい近い」話題の光景雨によって、レースのほとんどがセーフティーカー（SC）先導となった日本最高峰のスーパーフォーミュラ開幕戦でちょっとした珍事をカメラが捉え話題となった。問題のシーンがSC先導による6周目。野尻智紀（TEAM MUGEN）がチームに無線を入れ「ほんと後ろの人が距離感がすっごい近いけどさぁ、なんか