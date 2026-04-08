きょう午前、名古屋市瑞穂区の11階建てマンションの6階で火事があり、消火活動が続いています。 【現場の画像】激しく立ち上る黒煙… 名古屋･瑞穂区でマンション火災「黒煙が出ている」と消防に通報 消防によりますと火事があったのは、瑞穂区豊岡通1丁目の11階建てマンションです。きょう午前11時15分頃、6階から「黒煙が出ている」と目撃者から消防に通報がありました。 消防車など22台が出て、消火活動を続けています。けが