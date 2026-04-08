右腹斜筋損傷で１０日間の負傷者リスト入りしているムーキー・ベッツ内野手（３３）が７日（日本時間８日）の敵地ブルージェイズ戦の試合前練習からチームに合流し、早くも守備練習を再開した。打撃練習はまだだが、負傷を感じさせない左右の動きを見せ「当初の予想よりはるかにいい状態だ。痛みもほとんど感じていない」と米メディア「ドジャースネーション」に順調な回復ぶりをアピールしている。４日（同５日）のナショナル