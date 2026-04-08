ブロガーで作家の、はあちゅうさんが、長男の小学校入学式で家族ショットを披露した。８日までにインスタグラムで「入学式の家族写真。６年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ…。（やってくれるかなぁ…）」とつづり、長男と父親で元事実婚パートナー・しみけんとの３ショットを掲載した。はあちゅうさんは２０１８年にしみけんとの事実婚を発表。１９年９月に第１子男児が誕生。２２年９月に事実婚を解消したこと