【モデルプレス＝2026/04/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）がパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」のキャラクターに就任。4月8日よりWEB CMが公開される。【写真】INI、サプライズに涙◆INI「MEDULLA」ブランドキャラクター就任INI は、11人それぞれが異なる個性や魅力を持ち「1つの型に収まらないグループ」として支持を集めている。その多様性や成長のストーリーは、1人ひとりに最適な処