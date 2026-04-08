自分の最寄り駅はなぜ急行が停まらない！？急行が停まる停車駅を決めるカギは「利便性UP」と「乗客の確保」！ 駅の利用者数だけで決めない 鉄道には快速や急行などが停まる駅、停まらない駅があります。こうした停車駅はどのように決められているのでしょうか。駅の利用者が多く、大きな商業施設があれば必ず電車が停まる駅になるかといえば、決してそんなことはありません。たとえば、横浜駅で他社線への乗り換えを防いで自社線