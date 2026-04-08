衆鱗図（複製）提供：香川県立ミュージアム 香川の歴史・文化を多くの人に知ってもらおうと、香川県立ミュージアムは４月10日から6月30日まで栗林公園でサテライト展示を行います。 商工奨励館と讃岐民芸館に、江戸時代に高松藩が作った魚類図鑑「衆鱗図」の複製や、栗林公園の古図として伝わる「栗林図」の部分パネルなどを展示します。 サテライト展示に合わせて、香川県立ミュージアム3階