背中が丸くなったのは背骨が折れたからかも！？ 無自覚で起こっている「いつの間にか骨折」 椎体の部位が上下につぶれてしまうのを圧迫骨折といいます。 つぶれやすいのは後方の突起部分ではなく前方の椎体なので、圧迫骨折を起こした背骨は前に曲がり、背中や腰が丸くなってしまうのです。 圧迫骨折が軽い場合、姿勢か