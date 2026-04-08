資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店は4月3日、物価高騰に伴うコスト上昇分をどれくらい価格転嫁しているか、四国の企業に尋ねた結果を発表しました。 「多少なりとも転嫁できている」と答えた企業は全体の74.7％で、全国平均を2.3ポイント下回りました。 コストアップ分をどれくらいの割合で価格転嫁したかを尋ねると、最も多かったのが「2割未満」で23.7％、次いで「5割以上8割未満」が18.1％、「8割以上