筋トレを始めたばかりの人にオススメの部分とは 種目の選び方 筋トレでは、基本的にからだの各部位をバランスよく鍛える観点から、特定の部位の種目に偏ることなく、上半身、下半身、体幹の3つの部位のバランスを考えた種目選びをすることが大切です。 筋トレ実践者の中には、上半身の種目は好んで行うのに、下半身の種目は敬遠する人が多く