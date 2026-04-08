米株価指数先物ナスダックは3%上昇 東京時間11:02現在 ダウ平均先物JUN 26月限47803.00（+991.00+2.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6812.00（+155.25+2.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25104.00（+733.00+3.01%）