中東情勢の推移により、ニュージーランドのインフレと経済成長の見通しおよびリスクバランスが大きく変化 短期的には、インフレ率は上昇し、経済回復は鈍化すると予想 広範なインフレ圧力に警戒しており、インフレ率を中期目標に戻すための措置を講じる用意 中期的なインフレ率上昇のリスクに先手を打って対応することによる潜在的な利益と、経済回復を不必要に阻害することによるコストとのバランスを取った結果