1－3月CPI予想+3.0％4－6月+4.2％に引き上げ 燃料価格の上昇と先物価格に基づいた予想 食品、輸送、航空運賃への波及効果も想定 中東紛争は、供給面で深刻な混乱を引き起こしている 価格の見通しは、中東紛争の展開、重要なインフラの被害の程度、サプライチェーンの調整の速さによって左右 世界の金融市場の変動性が高まっている 世界的なインフレ率は上昇し、経済成長は鈍化すると予想される。 サプ